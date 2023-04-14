В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям как нейтральных спортсменов. В ответ Министерство молодежи и спорта издало приказ, запрещающий украинцам выступать в международных соревнованиях, где участвуют россияне или белорусы

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Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в интервью Reuters прокомментировал приказ, подписанный Матвеем Бедным. По его словам, Ассоциация будет выполнять решения правительства, ведь даже для выезда за границу на матчи требуется специальное разрешение.

У нас – война. У нас нет возможности выезжать за границу без согласования с министерством спорта,

– прокомментировал Павелко.

Напомним, что в июне сборная Украины проведет очередные матчи квалификации по Евро-2024. Известно, что в отборочном турнире принимает участие сборная Беларуси. И хотя вероятность встречи "сине-желтых" с союзниками России равна нулю, формально турнир подпадает под запрет правительства.

Если сборная Украины не поедет на матчи отбора, то национальная ассоциация автоматически получит бан от УЕФА и ФИФА. А это фактически ставит точку на развитии украинского футбола.