Министерство молодежи и спорта приняло решение, которое запрещает украинцами участвовать в любых соревнованиях, где будут присутствовать россияне или белорусы. Матвей Бедный отметил, что каждый случай будет рассматриваться отдельно.

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Заместитель министра спорта уверяет, что на данный момент решение организации фактически ни на что не влияет, поскольку он не видит ни одной позиции федераций видов спорта, которые хотели бы действительно ехать и соревноваться на одной площадке с поддерживающими убийц и захватчиков людьми. Также Бедный уверен, что министерству не придется рассматривать вопрос о лишении статуса национальных федераций, хотя у них поручение тоже есть.

Мы видим, что почти весь спортивный мир состоит в том, что представители России и Беларуси должны быть исключены из мирового спортивного, культурного контекста. И мы не можем участвовать в мероприятиях, где они присутствуют, тем самым толерируя решение международных федераций, которое легитимирует их возвращение к крупным международным ивентам, где они могут показывать, что Россия тоже часть цивилизованного мира, потому что мы все понимаем, что сегодня это не так,

– рассказал Бедный.

Замминистра спорта отметил, что решение о лишении федерации статуса "национальной" будет приниматься комиссией и подчеркнул, что каждый случай будет рассматриваться отдельно. Учитывается позиция федерации, каким образом она будет отстаивать и защищать интересы государства в военное время. По каждому конкретному примеру министерство будет реагировать по отдельности.

К тому же, Бедный отметил, что их организация и национальные федерации продолжают работу по недопуску атлетов из России и Беларуси к соревнованиям. Решение о бойкоте соревнований означает, что министерство пытается не давать возможность россиянам и белорусам свободно выступать на международных турнирах.