У березні 2023 року МОК рекомендував спортивним федераціям допустити росіян та білорусів до міжнародних змагань як нейтральних спортсменів. У відповідь Міністерство молоді та спорту видало наказ, який забороняє українцям виступати у міжнародних змаганнях, де беруть участь росіяни або білоруси.

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Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко в інтерв'ю Reuters прокоментував наказ, який підписав Матвій Бідний. За його словами, Асоціація буде виконувати рішення уряду, адже навіть для виїзду за кордон на матчі потрібен спеціальний дозвіл.

У нас війна. Ми не маємо можливості виїжджати за кордон без погодження з міністерством спорту,

– прокоментував Павелко.

Нагадаємо, що в червні збірна України проведе чергові матчі кваліфікації до Євро-2024. Відомо, що у відбірковому турнірі бере участь збірна Білорусі. І хоча ймовірність зустрічі "синьо-жовтих" з союзниками Росії рівна нулю, формально турнір підпадає під заборону уряду.

У випадку, якщо збірна України не поїде на матчі відбору, то національна асоціація автоматично отримає бан від УЄФА та ФІФА. А це фактично ставить крапку на розвитку українського футболу.