Международный олимпийский комитет (МОК) решил закрыть глаза на преступления России на территории Украины и легализовать террористов путем допуска ее спортсменов к соревнованиям. Однако такие безответственные действия вызывают отвращение у всех сознательных людей.

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Бескомпромиссная позиция Усика

Олимпийский чемпион-2012 Александр Усик подверг сокрушительной критике намерения МОК. Боксер пригласил в Киевскую область главу Комитета Томаса Баха и пообещал свозить в места, где оккупанты убивали украинских граждан.

Это грязная политика. Пусть тот, кто допускает российских спортсменов к Олимпийским играм, приедет в Киев. Я могу свозить их в одно место, где эти гады убивали людей с завязанными глазами. Человек, который позволяет им ехать на Олимпийские игры, пусть посмотрит на те ямы, куда закапывали этих людей,

– сказал Усик.

По мнению Александра, российские спортсмены несут полную ответственность за преступления своей власти, поскольку поддерживают вурдалака Путина и его окружение.

И тогда они будут говорить, что спорт вне политики, когда эти спортсмены, которые едут на Олимпиаду, выходят с этими буквами Z и поддерживают пыню. Пыня – это Путин. Он вот такой ростом – 30 сантиметров. И говорят, что спорт вне политики. Это грязь,

– сказал Усик.

Томас Бах работает в интересах агрессора

Напомним, что из-за решения МОК значительное число спортивных международных федераций допустило к соревнованиям "нейтральных" россиян и белорусов. Из-за возвращении представителей стран агрессоров украинские атлеты пропустили чемпионат мира по дзюдо и тхэквондо. Однако это мало беспокоит главу МОК Томаса Баха, который радуется возвращению представителей страны-террористки.