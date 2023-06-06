Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вирішив закрити очі на злочини Росії на території України та легалізувати терористів шляхом допуску її спортсменів до змагань. Проте такі безвідповідальні дії викликають огиду у всіх притомних людей.

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Безкомпромісна позиція Усика

Олімпійський чемпіон-2012 Олександр Усик піддав нищівній критиці наміри МОК. Боксер запросив на Київщини главу Комітету Томаса Баха та пообіцяв звозити до місць, де окупанти вбивали українських громадян.

Це брудна політика. Нехай той, хто допускає російських спортсменів до Олімпійських ігор, приїде до Києва. Я можу звозити їх в одне місце, де ці гади вбивали людей із зав'язаними очима. Та людина, яка дозволяє їм їхати на Олімпійські ігри, нехай подивиться на ті ями, куди закопували цих людей,

– сказав Усик.

На думку Олександра, російські спортсмени несуть повну відповідальність за злочини своєї влади, оскільки підтримують вурдалаку Путіна та його оточення.

І тоді вони будуть говорити, що спорт поза політикою, коли ці спортсмени, які їдуть на Олімпіаду виходять з цими буковками Z і підтримують пиню. Пиня – це Путін. Він ось такий ростом – 30 сантиметрів. І кажуть, що спорт поза політикою. Це бруд,

– сказав Усик.

Томас Бах працює в інтересах агресора

Нагадаємо, що через рішення МОК значна кількість спортивних міжнародних федерацій допустила до змагань "нейтральних" росіян та білорусів. Через повернення представників країн агресорів українські атлети пропустили чемпіонат світу з дзюдо та тхеквондо. Проте це мало турбує очільника МОК Томаса Баха, який тішиться поверненню представників країни-терористки.