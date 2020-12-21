Теофимо Лопес-старший, отец самого молодого абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопеса, ответил украинцу Василию Ломаченко. Украинский боксер впервые после поражения Лопесу дал интервью, в котором поставил под сомнение легальность победы американца.

В интервью ютуб-каналу FightHype.com Лопес-старший прокомментировал конфликт с Ломаченко, пишет Xsport.

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В частности, Ломаченко рассказывал, как едва не подрался с Лопесами в гостинице два года назад. Василий намекнул, что Лопес-старший, возможно, был пьян. Именно с этого момента берет начало противостояние Ломаченко и Лопесов.

Мне не понравилось его отношение

Лопес-старший рассказал, что Ломаченко разозлил его отношением. Что именно Ломаченко сделал не так – американский тренер не сказал.

Я еще два чертовых года назад говорил всем, что этот парень – примадонна. Я могу рассказать о человеке сразу после того, как его увижу. То, как он отнесся ко мне в тот день, когда я взбесился из-за него... Так суждено. Мне не понравилось его отношение, и я показал ему, что мой сын его побьет. Я всем говорил, что мой сын его победит. Я говорил об этом два года, и мы это сделали,

– заявил отец Лопеса.

Вместе с тем, тренер рассказал, что его сына больше не интересует Ломаченко. Он хочет встретиться с Хосе Рамиресом или Джорджем Камбососом.

"Мы даже не думаем о Ломаченко. Мы думаем о Хосе Рамиресе, о завоевании всех этих титулов, о денежных боях вроде поединка с Камбососом в Австралии. Знаете, 65 тысяч зрителей – это будет безумие. Теофимо станет первым молодым бойцом, который заработает 10 миллионов долларов за бой", – резюмировал Лопес-старший.

Реакция на интервью Ломаченко

В интервью LOMUS official Ломаченко рассказал детали боя с Лопесом. В частности, украинец признался, что выходил на бой с двумя сложными травмами.

В то же время по мнению Ломаченко, он не проиграл бой. Украинец заявил, что несколько раз просмотрел запись боя и усмотрел ничью.

Василий убежден, что Лопес победил благодаря "домашним судьям". Ломаченко считает, что "сценарий боя" уже был "написан".

23-летний Теофимо Лопес После интервью Ломаченко посмеялся над украинцем. Он поблагодарил судей.

В то же время известный промоутер Лу Ди Белла назвал украинского боксера плаксой.

Ломаченко проиграл Лопесу единогласным решением судей 109:119, 111:117, 112:116 и потерял титулы WBC, WBA, WBO. Ломаченко стремится к реваншу, однако он не предусмотрен контрактом.