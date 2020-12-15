Ломаченко нацелился на реванш с Лопесом
Украинский боксер Василий Ломаченко принял решение о продолжении карьеры. Ломаченко решил не менять весовую категорию после поражения американцу Теофимо Лопесу.
Об этом сообщил журналист издания Sports Illustrated Крис Манникс со ссылкой на менеджера украинского боксера Эгиса Климаса.
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Ломаченко хочет реванша с Лопесом
Сообщалось, что Ломаченко может вернуться во второй полулегкий вес (до 59 кг). Впрочем, Василий решил остаться в легком весе (до 61,2 кг).
Ломаченко хочет получить реванш против абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопеса.
Хоть Василий Ломаченко может сделать 59 кг, но бывший король pound-for-pound предпочитает остаться в легком весе и хочет реванша с Теофимо Лопесом, сообщил его менеджер Эгис Климас. Климас говорит, что Ломаченко в хорошем настроении после операции на плече,
– написал Крис Манникс в Твиттере.
Что известно о поражении Ломаченко?Украинский боксер сенсационно проиграл Лопесу в октябре 2020 года. Теофимо победил единогласным решением судей и стал самым молодым абсолютным чемпионом мира. Оба бойца заявили, что боксировали с травмами. Украинец перенес операцию и сможет вернуться к тренировкам зимой. Реванш между боксерами не предусмотрен контрактом. Лопес считает, что реванш не нужен.
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