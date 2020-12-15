Украинский боксер Василий Ломаченко принял решение о продолжении карьеры. Ломаченко решил не менять весовую категорию после поражения американцу Теофимо Лопесу.

Об этом сообщил журналист издания Sports Illustrated Крис Манникс со ссылкой на менеджера украинского боксера Эгиса Климаса.

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Ломаченко хочет реванша с Лопесом

Сообщалось, что Ломаченко может вернуться во второй полулегкий вес (до 59 кг). Впрочем, Василий решил остаться в легком весе (до 61,2 кг).

Ломаченко хочет получить реванш против абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопеса.

Хоть Василий Ломаченко может сделать 59 кг, но бывший король pound-for-pound предпочитает остаться в легком весе и хочет реванша с Теофимо Лопесом, сообщил его менеджер Эгис Климас. Климас говорит, что Ломаченко в хорошем настроении после операции на плече,

– написал Крис Манникс в Твиттере.

While Vasyl Lomachenko can make 130-pounds, the former pound-for-pound king prefers to stay at 135-pounds and wants a rematch with @TeofimoLopez, per Loma’s manager, Egis Klimas. Klimas says Lomachenko is in good spirits after shoulder surgery. — Chris Mannix (@SIChrisMannix) December 14, 2020