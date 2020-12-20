Маленький плакса: известный промоутер ответил Ломаченко на заявление о нечестных судьях
Интервью Василия Ломаченко о бое с Теофимо Лопесом произвело негативное впечатление на известного промоутера Лу Ди Беллу. Американский промоутер раскритиковал Ломаченко.
В интервью LOMUS official Ломаченко заявлял, что не проиграл Лопесу. Украинец считает, что бой должен был завершиться ничьей. По словам Василия, Лопес победил благодаря "домашнему судейству".
К теме Я не проиграл этот поединок: Ломаченко впервые заговорил после боя с Лопесом
Промоутера Лу Ди Беллу удивили слова украинского боксера. Он назвал Ломаченко плаксой и считает, что мысли о ничьей в бою Ломаченко – Лопес – ерунда.
Это интервью вызывает беспокойство. Лома не победил. Бой не должен был завершиться вничью. Безосновательные обвинения в подкупе не имеют смысла. Поражение без достойного поведения – это печально. Нытье подобно маленькой плаксе говн*но звучит на любом языке,
– написал Ди Белла.
Поединок Ломаченко с Лопесом завершился победой 23-летнего американца единогласным решением судей 109:119, 111:117, 112:116. Ломаченко жаждет реванша, однако он не предусмотрен контрактом.
Поделиться новостью