Интервью Василия Ломаченко о бое с Теофимо Лопесом произвело негативное впечатление на известного промоутера Лу Ди Беллу. Американский промоутер раскритиковал Ломаченко.

В интервью LOMUS official Ломаченко заявлял, что не проиграл Лопесу. Украинец считает, что бой должен был завершиться ничьей. По словам Василия, Лопес победил благодаря "домашнему судейству".

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Промоутера Лу Ди Беллу удивили слова украинского боксера. Он назвал Ломаченко плаксой и считает, что мысли о ничьей в бою Ломаченко – Лопес – ерунда.

Это интервью вызывает беспокойство. Лома не победил. Бой не должен был завершиться вничью. Безосновательные обвинения в подкупе не имеют смысла. Поражение без достойного поведения – это печально. Нытье подобно маленькой плаксе говн*но звучит на любом языке,

– написал Ди Белла.

This interview is disturbing:

Loma didn’t win.

The fight shouldn’t have been a draw.

Baseless allegations of bribery don’t fly.

Losing without sportsmanship blows.

Whining like a little crybaby sounds like shit in any language.#boxing https://t.co/tJLmSOtHsj — Lou DiBella (@loudibella) December 18, 2020

Внимание. Ди Белла известный промоутер, который сотрудничал с Деонтеем Уайлдером, Сергеем Деревянченко, Ричардом Комми, Хосе Педрасой, Бернардом Хопкинсом и другими известными боксерами.

Поединок Ломаченко с Лопесом завершился победой 23-летнего американца единогласным решением судей 109:119, 111:117, 112:116. Ломаченко жаждет реванша, однако он не предусмотрен контрактом.