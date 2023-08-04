Отставка Гутцайта отменяется: комитет проголосовал против увольнения с должности
Источник:Фейсбук Ирины Геращенко
В последнее время все больше разговоров появляется о том, что результаты работы Вадима Гутцайта неудовлетворительны в должности министра молодежи и спорта Украины. Поэтому было созвано заседание Комитета молодежи и спорта по его отставке.
В четверг, 3 августа, состоялось рассмотрение вопроса об увольнении Вадима Гутцайта с должности министра молодежи и спорта. В настоящее время бывший фехтовальщик объединяет этот пост с работой в Национальном олимпийском комитете страны.
Читайте также Вопрос уже поднят в ОПУ: недовольство позицией министра спорта Украины растет
Все осталось без изменений
После обсуждения ситуации оказалось, что всех все устраивает и Вадим Гутцайт будет продолжать свою работу. Об этом сообщила сопредседатель фракции Европейская Солидарность Ирина Геращенко
"На комитете молодежи и спорта рассмотрели постановление, инициированное Европейской Солидарностью по отставке профильного министра Гутцайтца. Комитет в составе депутатов Кожемякина, Суркиса и Мазураш проголосовали против.
От нашей фракции выразила позицию, что министерство не демонстрирует лидерскую позицию в выработке молодежной политики и поддержке наших спортсменов, в том числе тех, кто сейчас в рядах ВСУ. Напомнила о невыпуске на международные соревнования шахматиста Иванчука, запрете участвовать в соревнованиях другим спортсменам, о многочасовом публичном молчании после инцидента с Ольгой Харлан", - написала депутат.
Геращенко отметила, что заслуги в том, что российские и белорусские спортсмены принимают участие в соревнованиях под нейтральным флагом, а не своих стран, принадлежит ВСУ, а инертная позиция министра не помогает окончательному устранению атлетов из террористических стран от международных соревнований.
Господин Гутцайт тем временем продолжает совмещать министерство и председательство в НОК. Власть и "оппозицию" это устраивает. Всех, кроме спортсменов и общества. Мы продолжим давить на правительство и монобольшинство по поводу отставки министра, который ничего не делает для защиты украинского спорта",
– написала Геращенко.