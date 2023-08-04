В четверг, 3 августа, состоялось рассмотрение вопроса об увольнении Вадима Гутцайта с должности министра молодежи и спорта. В настоящее время бывший фехтовальщик объединяет этот пост с работой в Национальном олимпийском комитете страны.

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Все осталось без изменений

После обсуждения ситуации оказалось, что всех все устраивает и Вадим Гутцайт будет продолжать свою работу. Об этом сообщила сопредседатель фракции Европейская Солидарность Ирина Геращенко

"На комитете молодежи и спорта рассмотрели постановление, инициированное Европейской Солидарностью по отставке профильного министра Гутцайтца. Комитет в составе депутатов Кожемякина, Суркиса и Мазураш проголосовали против.

От нашей фракции выразила позицию, что министерство не демонстрирует лидерскую позицию в выработке молодежной политики и поддержке наших спортсменов, в том числе тех, кто сейчас в рядах ВСУ. Напомнила о невыпуске на международные соревнования шахматиста Иванчука, запрете участвовать в соревнованиях другим спортсменам, о многочасовом публичном молчании после инцидента с Ольгой Харлан", - написала депутат.

Геращенко отметила, что заслуги в том, что российские и белорусские спортсмены принимают участие в соревнованиях под нейтральным флагом, а не своих стран, принадлежит ВСУ, а инертная позиция министра не помогает окончательному устранению атлетов из террористических стран от международных соревнований.