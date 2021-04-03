Непобедимый Александр Усик и британец Дерек Чисора могут во второй раз разделить ринг. На этот раз на кону вероятного поединка будет титул чемпиона мира по версии WBO.

На кону стоит много для этих ребят

Эдди Хирн, глава промоутерской компании Matchroom Boxing, рассказал, что победитель поединка Дерек Чисора – Джозеф Паркер получит шанс выиграть титул.

Примечательно Джошуа обязан драться с Усиком, – промоутер назвал условие боя

Это произойдет, если действующий чемпион WBO Джошуа потеряет титул. Если пояс станет вакатным, то Чисора или Паркер поспорят за него с победителем поединка Александр Усик – Джо Джойс.

"Если вы посмотрите на рейтинг WBO, то Джозеф Паркер находится у вершины. Я думаю, что победитель боя Паркер – Чисора займет второе место в рейтинге WBO. Если титул WBO станет вакантным, то победитель этого боя подерется с победителем боя Усик – Джойс за звание чемпиона мира. Так что многие стоит на кону для этих ребят", – рассказал Хирн.

Следует отметить, что с организацией поединка Усик – Джойс возникли проблемы. О бое до сих пор не объявлено, так как команды ждут утверждения даты поединка Джошуа – Тайсон Фьюри.

Если Джошуа и Фьюри не согласуют бой, то вполне возможно, что Энтони встретится с Александром Усиком.

Усик уже 2 года официальный претендент на титул WBO.

Отметим, что предыдущий бой Усик провел осенью 2020 года. Украинец единогласным решением судей победил Дерека Чисору.