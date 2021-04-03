Усик и Чисора могут провести еще один бой: на этот раз за титул
Непобедимый Александр Усик и британец Дерек Чисора могут во второй раз разделить ринг. На этот раз на кону вероятного поединка будет титул чемпиона мира по версии WBO.
Источник:Boxing Scene
На кону стоит много для этих ребят
Эдди Хирн, глава промоутерской компании Matchroom Boxing, рассказал, что победитель поединка Дерек Чисора – Джозеф Паркер получит шанс выиграть титул.
Примечательно Джошуа обязан драться с Усиком, – промоутер назвал условие боя
Это произойдет, если действующий чемпион WBO Джошуа потеряет титул. Если пояс станет вакатным, то Чисора или Паркер поспорят за него с победителем поединка Александр Усик – Джо Джойс.
"Если вы посмотрите на рейтинг WBO, то Джозеф Паркер находится у вершины. Я думаю, что победитель боя Паркер – Чисора займет второе место в рейтинге WBO. Если титул WBO станет вакантным, то победитель этого боя подерется с победителем боя Усик – Джойс за звание чемпиона мира. Так что многие стоит на кону для этих ребят", – рассказал Хирн.
- Следует отметить, что с организацией поединка Усик – Джойс возникли проблемы. О бое до сих пор не объявлено, так как команды ждут утверждения даты поединка Джошуа – Тайсон Фьюри.
- Если Джошуа и Фьюри не согласуют бой, то вполне возможно, что Энтони встретится с Александром Усиком.
- Усик уже 2 года официальный претендент на титул WBO.
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