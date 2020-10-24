Бывший чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) вместе с командой вылетел в Лондон на бой против британского супертяжеловеса Дерека Чисоры (32-9, 23 КО).

Соответствующее фото Александр разместил на своей официальной странице в инстаграме.

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"Летим в Великобританию", – написал Усик.

Усик 31 октября проведет бой

Уже в субботу, 31-го октября, Александр Усик выйдет на ринг против британского боксера Дерека Чисоры.

Бой Усик – Чисора состоится в Лондоне. В Украине противостояние будет показано на платформе Megogo по системе Pay-per-view (плата за трансляцию).

Для украинского боксера это второй бой в супертяжелом весе.

Последний бой Усик провел в октябре прошлого года, когда дебютировал в супертяжелом весе с победы над Чаззом Уизерспуном. Чисора тоже не дрался с октября, в последнем бою нокаутировав своего соотечественника Дэвида Прайса.