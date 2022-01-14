Команда Ломаченко ведет переговоры про бой с Камбососом

Австралийский боксер Джордж Камбосос оказался на гребне славы после того, как получил титулы WBC Franchise, WBA Super, IBF и WBO. Познакомиться с австралийцем хочет Василий Ломаченко и целый ряд других боксеров.

Хейни или Ломаченко

Похоже, что главным конкурентом Ломаченко за право сразиться с Камбососом будет непобедимый чемпион мира по версии WBC Девин Хейни.

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Его промоутер из компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что ведет переговоры с командой Камбососа о бое.

"Мы ведем переговоры с Камбососом. Есть варианты по поводу боя Хейни – Камбосос. Я считаю, что это единственный бой, который нужен сейчас легкому весу", – сказал Хирн.

Промоутер готов организовать поединок в Австралии, США и даже на Ближнем Востоке, откуда поступило соответствующее предложение. Вероятно, речь идет об ОАЭ.

Но параллельно с Хирном бой против Камбососа обсуждает и команда Ломаченко. Промоутер заявил, что представители украинца из Top Rank общаются с Камбососом.

Но я знаю, что промоутеры Ломаченко из Top Rank тоже ведут переговоры с Камбососом. Мне кажется, Хейни – Камбосос будет отличным боем. Должен быть именно этот поединок,

– отметил промоутер Хейни.

Недавно Ломаченко заявлял, что никто из соперников не хочет выходить в ринг против него. Возможно, Василий таким образом дал понять, на какой стадии переговоры с Камбососом.

В то же время австралиец анонсировал свое возвращение в ринг в мае. Джордж хочет сразиться только в Австралии. Среди потенциальных соперников Камбосос назвал не только Ломаченко, но и Райана Гарсию и Джервонту Дэвиса.

Как Ломаченко и Камбосос бились в 2021 году

В 2021 году Ломаченко провел два поединка. Летом бывший чемпион мира в трех дивизионах деклассировал японца Масайоши Накатани.

В конце года Василий записал себе в актив уверенную победу против Ричарда Комми. Оба боксера были бывшими соперниками Теофимо Лопеса, которому Ломаченко проиграл осенью 2020 года.

Что касается Камбососа, то австралиец в ноябре 2021 года сенсационно победил Лопеса. Джордж отобрал у напыщенного американца все титулы.