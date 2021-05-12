На кону поединка будет стоять статус обязательного претендента на пояс IBF, которым владеет британец Энтони Джошуа.

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"IBF предложила Усику провести поединок против Хрговича за официального претендента. Что думаете?"– сообщил промоутер.

Интересно. Усик является обязательным претендентом на пояс WBO, которым также владеет Энтони Джошуа. А позже появилась информация, что украинец возглавил рейтинг WBA, став претендентом на пояс этой организации. Которым, кстати, также владеет Джошуа.

Что известно о Хрговиче

28-летний Хргович входит в топ-10 лучших боксеров мира. За свою карьеру он провел 12 боев и одержал 12 побед.

В настоящее время действующим чемпионом мира по версии IBF является британец Энтони Джошуа, который планирует провести бой за звание абсолютного чемпиона с соотечественником Тайсоном Фьюри.