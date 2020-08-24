"Колос" із Ковалівки орендує у київського "Динамо" одного з головних форвардів молодіжного складу киян Євгена Ісаєнка. Орендна угода буде розрахована на 1 рік.

Про трансфер футболіста буде офіційного оголошено вже у найближчим часом. За інформацією "Динамоманія", Ісаєнко буде грати у "Колосі" протягом одного сезону.

Варто побачити: Ісаєнко з "Динамо" оформив шалений пента-трик у ворота "Олімпіка" U-21: відео

Кар'єрне підвищення

Тепер гравець зможе знову зіграти у Прем'єр-лізі, але це вже не буде дебютом для Ісаєнка у елітному дивізіоні України.

20-річний форвард вже встиг дебютувати за головну команду "Динамо" у сезоні 2018/19. Ісаєнко вперше вийшов на поле в УПЛ у матчі проти "Маріуполя", саме тоді і відбувся дебют футболіста в УПЛ.

Раніше київський клуб пропонував "Ворсклі" звернути увагу на молодого нападника, але керівництво клубу з Полтави не зацікавилось послугами форварда.

Про оренду молодого форварда повідомив і "Бомбардир" у своєму Telegram-каналі.

Наголосимо, що новий сезон Ісаєнко розпочав дуже впевнено. У стартовому ж матчі проти "Олімпіка" нападник оформив у ворота суперника 5 голів, так званий пента-трик у матчі молодіжних команд.

Хто такий Євген Ісаєнко? Вихованець вінницького футболу, але у 2014 році перебрався у академію киян. З 2017 року грав у юнацькому чемпіонаті України, ставши найкращим бомбардиром юнацької першості 2017/18 з 17 голами, чим допоміг своїй команді святкувати успіх у турнірі.