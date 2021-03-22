Футбольний клуб Колос вирішив відрахувати нападника Євгена Селезньова з команди. Попри це Селезньов надалі пов'язаний з Колосом контрактом і скаржиться, що клуб з Ковалівки не виконує фінансові умови.

Костишин поставив ультиматум президенту

35-річного Селезньова відрахували з Колоса начебто за порушення режиму. Нападник запевняє, що нічого не порушував. Також Євген розповів, що наставник Колоса Руслан Костишин поставив ультиматум керівництву клубу.

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"Костишин поставив ультиматум президенту – або він, або я. Природно, вибір очевидний. Він упав на тренерський штаб, що в принципі правильно. У мене була розмова на першому етапі з президентом. Питання про порушення режиму відпало. У нього не було до мене претензій. Ми домовилися зустрітися утрьох", – сказав гравець.

Він додав, що зустріч так і не відбулася. За словами Євгена, Костишин всіляко уникає зустрічі.

Мабуть, йому нема чого мені сказати. Щоб прибрати людину з футболу, повинні бути якісь підстави,

– переконаний футболіст.

Хто буде мені платити зарплату?

Селезньов припускає, що Костишин вигнав його з команди через особисті причини. Разом з тим, футболіст не заперечує, що мав конфлікт з тренером.

"Це була побутова ситуація, яка могла розв'язатися в елементарній людській розмові", – сказав гравець.

Він додав, що Колос не виконує фінансові умови. У Селезньова контракт з Колосом чинний до 30 червня 2021 року.

Але тут питання стоїть в наступному: хто буде мені платити зарплату? У президента немає до мене претензій. З ним була домовленість, ми тиснули руки. Платитиме або президент, або Костишин через свої амбіції повинен платити зарплату зі своєї кишені,

– заявив футболіст.

Селезньов не став розповідати деталі конфлікту з Костишиним. На його думку, тренер підставив президента клубу Андрія Засуху.

"Президента теж можна зрозуміти, виходить, його підставив Костишин. Він повинен мені платити зарплату через те, що я просто не граю, просто поставив ультиматум", – резюмував Євген.