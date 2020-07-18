"Колос" и "Динамо" 19 июля встретятся в 32 туре украинской Премьер-лиги (УПЛ), который станет последним в сезоне 2019/2020. Для "Динамо" на кону будет стоять попадание в квалификацию Лиги чемпионов. Прогноз на игру – читайте в материале.

Колос – Динамо: прогноз

"Динамо" благодаря победе в предыдущем матче над "Зарей" стало фаворитом в борьбе за серебро, пишет 24 канал. Киевлянам достаточно сыграть с "Колосом" вничью.

В таком случае "Динамо" гарантированно станет серебряным призером и попадет в квалификацию Лиги чемпионов. У "Колоса" турнирной мотивации нет, ведь команда безальтернативно занимает 6-е место.

Кстати: УПЛ перенесла матч "Динамо" с "Колосом"

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Предыдущая встреча "Динамо" и "Колоса" завершилась скандальной победой киевлян. "Бело-синие" вырвали победу в матче, где "Колос" доказал, что может быть конкурентом для гранда УПЛ.

Впрочем, специалисты не верят, что "Динамо" уступит в важном поединке. Победу подопечных Алексея Михайличенко эксперты оценили коэффициентом 1,10.

Шансы "Колоса" нанести поражение киевлянам букмекеры оценили коэффициентом 28. Ничья в поединке – 9,40.

Прогноз 1xbet

"Динамо" не удается сохранить свои ворота нетронутыми вот уже 10 матчах подряд. Что интересно, последний раз киевлян не пропускали в УПЛ именно от "Колоса " еще в марте.

Таким образом, существует большая вероятность, что в матче отметятся две команды. На такое развитие событий специалисты предлагают коэффициент 2,51.

Также 1xbet предлагает выгодный коэффициент 3,9 на то, что любая из команд выиграет матч с разницей в один гол.