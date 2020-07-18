"Колос" і "Динамо" 19 липня зустрінуться у 32 турі української Прем'єр-ліги (УПЛ), який стане останнім у сезоні 2019/2020. Для "Динамо" на кону стоятиме потрапляння у кваліфікацію Ліги чемпіонів. Прогноз на гру – читайте у матеріалі.

Колос – Динамо: прогноз

"Динамо" завдяки перемозі у попередньому матчі над "Зорею" стало фаворитом у боротьбі за срібло, пише 24 канал. Киянам достатньо зіграти з "Колосом" внічию.

У такому випадку "Динамо" гарантовано стане срібним призером і потрапить у кваліфікацію Ліги чемпіонів. У "Колоса" турнірної мотивації немає, адже команда безальтернативно посідає 6-е місце.

До речі: УПЛ перенесла матч "Динамо" з "Колосом"

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Попередня зустріч "Динамо" і "Колоса" завершилася скандальною перемогою киян. "Біло-сині" вирвали перемогу у матчі, де "Колос" довів, що може бути конкурентом для гранда УПЛ.

Втім, фахівці не вірять, що "Динамо" поступить у важливому поєдинку. Перемогу підопічних Олексія Михайличенка експерти оцінили коефіцієнтом 1,10.

Шанси "Колоса" завдати поразки киянам букмекери оцінили коефіцієнтом 28. Нічия у поєдинку – 9,40.

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"Динамо" не вдається зберегти свої ворота недоторканими ось уже 10 поспіль матчах. Що цікаво, востаннє киян не пропускали в УПЛ саме від "Колоса" ще у березні.

Таким чином, існує велика ймовірність, що в матчі відзначаться дві команди. На такий розвиток подій фахівці пропонують коефіцієнт 2,51.

Також 1xbet пропонує вигідний коефіцієнт 3,9 на те, що будь-яка з команд виграє матч з різницею в один гол.