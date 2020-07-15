Поединок 32 тура чемпионата Украины между "Колосом" и "Динамо" перенесен с "Оболонь-Арены" на НСК "Олимпийский". Игра пройдет в воскресенье, 19 июля.

О том, что поединок заключительного тура Favbet Лиги сезона 2019/2020 между "Колосом" и "Динамо" перенесен, информирует сайт УПЛ.

Смотрите также: "Динамо" на последних минутах упустило победу в матче с "Александрией": видео

"Динамо" же информирует, что решение провести игру на НСК "Олимпийский" принято по обоюдному согласию сторон.

Номинальным хозяином поля будет "Колос", хотя НСК "Олимпийский" является домашним стадионом для "Динамо".

Предыдущие домашние матчи "Колос" проводил на столичной "Оболонь-Арене".

Решающий матч "Динамо"

Для "Динамо" игра с "Колосом" может стать решающей в сезоне.

"Бело-синие" ведут борьбу с "Зарей" и "Десной" за попадание в квалификацию Лиги чемпионов.

Предыдущая встреча "Динамо" и "Колоса" завершилась скандальной победой киевлян.

Матч "Колос" – "Динамо" состоится в воскресенье, 19 июля, и пройдет без зрителей. Начало встречи в 19:30.