"Гент" понес потери перед матчем с "Динамо": игру пропустит футболист сборной Украины
У бельгийского "Гента", который станет соперником "Динамо" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, кадровые потери. Сразу трое футболистов "Гента" могут пропустить поединок.
Игру с "Динамо" могут пропустить Роман Безус, Лоран Депуатр и Свен Кумс. Об этом сообщает belgiumsoccer.be.
Примечательно "Гент" уволил тренера перед Лигой чемпионов: у наставника был конфликт с украинцем Яремчуком
Характер травм футболистов
Украинец Роман Безус пропустил матч чемпионата Бельгии против "Мускрона". "Гент" одержал минимальную победу, хотя украинец Роман Яремчук не смог реализовать пенальти.
В то же время Кумс и Депуатр были заменены в течение игры из-за травм.
О состоянии игроков рассказал главный тренер "Гента" Вим де Деккер.
Безус не в форме, он чувствовал себя не очень хорошо в последние дни. Надеюсь, что с Депуатром все будет хорошо. Что касается Кумса, я немного боюсь выпускать его против "Динамо",
– сказал новоиспеченный наставник "Гента".
20-го сентября футболисты "Гента" должны пройти обследование. Тренер "Гента" выразил надежду, что травмированные футболисты смогут сыграть с "Динамо".
"Гент" в сезоне-2020/2021
В чемпионате Бельгии "Гент" провел 6 матчей и получил только две победы. Еще четыре матча бельгийцы проиграли.
Вследствие неудачных результатов "Гент" сменил главного тренера.
В 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов "Гент" прошел австрийский "Рапид".