У бельгийского "Гента", который станет соперником "Динамо" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, кадровые потери. Сразу трое футболистов "Гента" могут пропустить поединок.

Игру с "Динамо" могут пропустить Роман Безус, Лоран Депуатр и Свен Кумс. Об этом сообщает belgiumsoccer.be.

Примечательно "Гент" уволил тренера перед Лигой чемпионов: у наставника был конфликт с украинцем Яремчуком

Характер травм футболистов

Украинец Роман Безус пропустил матч чемпионата Бельгии против "Мускрона". "Гент" одержал минимальную победу, хотя украинец Роман Яремчук не смог реализовать пенальти.

В то же время Кумс и Депуатр были заменены в течение игры из-за травм.

О состоянии игроков рассказал главный тренер "Гента" Вим де Деккер.

Безус не в форме, он чувствовал себя не очень хорошо в последние дни. Надеюсь, что с Депуатром все будет хорошо. Что касается Кумса, я немного боюсь выпускать его против "Динамо",

– сказал новоиспеченный наставник "Гента".

20-го сентября футболисты "Гента" должны пройти обследование. Тренер "Гента" выразил надежду, что травмированные футболисты смогут сыграть с "Динамо".

"Гент" в сезоне-2020/2021

В чемпионате Бельгии "Гент" провел 6 матчей и получил только две победы. Еще четыре матча бельгийцы проиграли.

Вследствие неудачных результатов "Гент" сменил главного тренера.

В 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов "Гент" прошел австрийский "Рапид".

Матч "Гент" – "Динамо" состоится 23 сентября. Начато игры в 22:00. Ответный матч пройдет 29 сентября.