23 сентября "Динамо" на выезде сыграет против бельгийского "Гента" в первом матче плей-офф Лиги чемпионов. Поединок рассудит судейская бригада из Румынии во главе с Овидиу Хатеганом, который является фартовым для украинских клубов.

УЕФА официально назначил бригаду арбитров на поединок киевлян в еврокубках.

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Фартовый судья для украинцев

В списке румынского арбитра есть 11 встреч с участием украинских команд и сборной Украины. Украинцы не проиграли ни в одном матче, который судил Хатеган.

В начале 2011-го года румын вошел во вторую группу арбитров ФИФА, до этого обслуживая в основном матчи юношеских сборных. В октябре 2009 года румынский арбитр отсудил два поединка отборочного турнира к Евро-2010 (U-19) с участием "желто-синих" – против Черногории (1:1) и Швеции (1:0).

На клубном уровне в активе Овидиу один матч с участием представителя Украины, когда львовские "Карпаты" в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы на выезде переиграли ирландский "Сент-Патрикс" (3:1).

Хатеган трижды судил матчи киевского "Динамо" в еврокубках – против английских "МанСити" и "Сток Сити", а также итальянского "Наполи". Все три матча киевляне завершали вничью.

Помогать главному арбитру матча будут земляки Октавиан Совре и Себастьян Георге. На этом матче будет присутствовать система видеоповтора VAR.

Первый матч между "Гент" и "Динамо" состоится уже 23 сентября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:55.