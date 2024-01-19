16 января Жозе Моуринью покинул тренерский мостик итальянской Ромы, возглавлявший с лета 2021 года. Во главе "волков" "Особый" провел 138 матчей и привел клуб к победе в Лиге конференций. Однако в текущем сезоне-2023/2024 выступления Ромы очень нестабильны, поэтому в клубе прибегли к ротациям тренеров.

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Прощание с Ромой для опытного специалиста было болезненным, а видео Жозе в машине умилило миллионы футбольных болельщиков.

Однако без работы португальский специалист не станет засиживаться. Моуринью уже вроде бы дал устное согласие саудовскому Аль-Шабабу.

Жозе по видеозвонку договорился с руководством нового клуба, который в ближайшее время прилетит в Эр-Рияд, чтобы согласовать все детали и официально поставить свою подпись в контракте.

Это будет новый вызов в карьере экспрессивного наставника. Ведь Аль-Шабаб "не хватает звезд с неба", а после 19 туров занимает лишь 11 место в Про-лиге Саудовской Аравии.

Любопытно! С осени 2023 года Аль-Шабаб возглавляет 45-летний хорватский специалист Игорь Бищан, у которого контракт с саудовским клубом до конца июня 2026-го. Но прощание с клубом в таком случае может состояться гораздо раньше срока.

Приход Моуринью может положительно отразиться не только на игре, но и на имидже команды. Все больше легионеров захотят переходить в Аль-Шабаб, чтобы поработать под руководством титулованного тренера.

Аль-Шабаб станет уже 12-м клубом в тренерской карьере "Особого".