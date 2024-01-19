16 січня Жозе Моурінью покинув тренерський місток італійської Роми, який очолював із літа 2021-го року. На чолі "вовків" "Особливий" провів 138 матчів та привів клуб до перемоги у Лізі конференцій. Однак у поточному сезоні-2023/2024 виступи Роми дуже нестабільні, тому у клубі вдались до ротацій тренерів.

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Переїде працювати у чемпіонат Роналду

Прощання із Ромою для досвідченого фахівця було болючим, а відео Жозе у машині розчулило мільйони футбольних уболівальників.

Однак без роботи португальський спеціаліст не стане засиджуватись. Моурінью вже начебто дав усну згоду саудівському Аль-Шабабу.

Жозе по відеодзвінку домовився із керівництвом свого нового клубу, що найближчим часом прилетить в Ер-Ріяд, аби узгодити усі деталі та офіційно поставити свій підпис у контракті.

Це буде новий виклик у кар'єрі експресивного наставника. Адже Аль-Шабаб "не хапає зірок із неба", а після 19-ти турів посідає лише 11-те місце у Про-лізі Саудівської Аравії.

Цікаво! Із осені 2023-го року Аль-Шабаб очолює 45-річний хорватський спеціаліст Ігор Біщан, у якого контракт із саудівським клубом до кінця червня 2026-го. Але прощання з клубом у такому випадку може відбутись значно раніше терміну.

Прихід Моурінью може позитивно повпливати не лише на гру, а й на імідж команди. Все більше легіонерів захочуть переходити в Аль-Шабаб, аби попрацювати під керівництвом титулованого тренера.

Аль-Шабаб стане вже 12-м клубом у тренерській кар'єрі "Особливого".