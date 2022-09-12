Без основного защитника
Следующий соперник Шахтера подходит к этому матчу без одного из основных защитников Карла Старфельта. 27-летний защитник уже пропустил первый тур группового раунда Лиги чемпионов против мадридского Реала. Футболист получил травму в поединке чемпионата Шотландии против Рейнджерса, состоявшемся 3 сентября.
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Отмечается, что центрбэк может пропустить около месяца. Поэтому не успевает восстановиться к игре против "горняков".
Ранее отмечалось, что матч Шахтер – Селтик мог быть перенесен из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II, сердце которой остановилось 8 сентября. Все спортивные мероприятия с участием шотландских и английских клубов были перенесены.
Однако Шахтер уже прибыл в Варшаву, где примет Селтик в "домашнем" поединке Лиги чемпионов.
Как стартовали клубы в групповом раунде Лиги чемпионов
- Селтик стартовал с разгромного домашнего поражения от Реала. Три гола влетело в ворота шотландцев, которые не смогли забить хотя бы гол престижа – 0:3.
- Шахтер в первом туре против РБ Лейпцига был аутсайдером матча. "Горняки" первыми забили, впоследствии немцы сравняли счет, но на этом подопечные Игоря Йовичевича не отдали победу. Сначала Марьян Швед оформил дубль, а впоследствии голы Михаила Мудрика, Лассины Траоре принесли победу дончанам со счетом 1:4. Неожиданный результат поединка.