Без основного защитника

Следующий соперник Шахтера подходит к этому матчу без одного из основных защитников Карла Старфельта. 27-летний защитник уже пропустил первый тур группового раунда Лиги чемпионов против мадридского Реала. Футболист получил травму в поединке чемпионата Шотландии против Рейнджерса, состоявшемся 3 сентября.

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Отмечается, что центрбэк может пропустить около месяца. Поэтому не успевает восстановиться к игре против "горняков".

Ранее отмечалось, что матч Шахтер – Селтик мог быть перенесен из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II, сердце которой остановилось 8 сентября. Все спортивные мероприятия с участием шотландских и английских клубов были перенесены.

Однако Шахтер уже прибыл в Варшаву, где примет Селтик в "домашнем" поединке Лиги чемпионов.

Обратите внимание! Матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер - Селтик состоится 14 сентября в 19:45.

Как стартовали клубы в групповом раунде Лиги чемпионов