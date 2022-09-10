Шахтер – Черноморец 2:1

Голы: Швед, 74, Очеретько, 90+7 – Брагару, 10.

Четвертый тур УПЛ набирает обороты. В пятницу Заря сенсационно уступила Руху , а на субботу было вынесено сразу два поединка чемпионата Украины, пишет 24 канал.

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В центральной встрече дня Шахтер на "Арене Львов" противостоял Черноморцу. Посреди недели команда Йовичевича наделала шум в Лиге чемпионов, разгромив на выезде Лейпциг. А уже в среду дончанам придется сразиться с Селтиком.

Удачный старт Черноморца

Начало поединка оказалось за Черноморцем, одесситы открыли счет на 10-й минуте. Наумец точным пасом нашел в чужой штрафной Брагару, которая точно пробила по воротам Трубина.

В дальнейшем игра проходила под диктовку "горняков", однако Черноморец умело нейтрализовал опасность у своих ворот. Донетчанам удалось восстановить паритет на 74 минуте. Швед сумел воспользоваться подачей Михайличенко и забил свой третий гол за Шахтер.

Удивительное спасение Шахтера

Команда Йовичевича пыталась всеми силами вырвать победу, выпустив взамен не одного игрока атаки. Черноморец отбивался как мог, однако пропустил на седьмой компенсированной минуте.

Как раз замены и сработали, Лассина Траоре подставился под удар Очеретько и от буркинийца мяч залетел в ворота. Эта победа позволила Шахтеру обогнать Зорю и Верес и возглавить турнирную таблицу УПЛ.

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Черноморец продолжает идти без побед. У подопечных Григорчука всего два балла и идут на 11 месте. Следующий тур УПЛ пройдет только в начале октября. Дончане будут противостоять Металлисту, а Верес ожидает битва с Рухом.