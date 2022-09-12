Без основного захисника

Наступний суперник Шахтаря підходить до цього матчу без одного з основних захисників Карла Старфельта. 27-річний оборонець вже пропустив перший тур групового раунду Ліги чемпіонів проти мадридського Реала. Футболіст отримав травму у поєдинку чемпіонату Шотландії проти Рейнджерса, який відбувся 3 вересня.

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Зазначається, що центрбек може пропустити близько місяця. Тому не встигає відновитись до гри проти "гірників".

Раніше відзначалось, що матч Шахтар – Селтік міг бути перенесений через смерть королеви Великої Британії Єлизавети II, серце якої зупинилось 8 вересня. Усі спортивні заходи за участі шотландських та англійських клубів були перенесені.

Однак Шахтар вже прибув у Варшаву, де прийме Селтік у "домашньому" поєдинку Ліги чемпіонів.

Зверніть увагу! Матч 2-го туру групового раунду Ліги чемпіонів Шахтар – Селтік відбудеться 14 вересня о 19:45.

Як стартували клуби у груповому раунді Ліги чемпіонів