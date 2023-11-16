Травма осталась за спиной: когда Свитолина официально вернется на корт

Уже в скором времени поклонники тенниса снова будут наслаждаться игрой звездной пары Гаэля Монфиса и Элины Свитолиной. Теннисисты выступят на турнире WTA 250 ASB Classic.

Соревнования пройдут в январе 2024-го в Окленде (Новая Зеландия). Женский турнир стартует 1 января и продлится до 7 числа того же месяца. На корт впервые за долгое время выйдет Элина Свитолина. Последний раз украинская теннисистка выступала еще на US Open-2023.

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Семейная пара на корте в Новой Зеландии

Первая ракетка Украины наконец-то получила "зеленый свет" от врачей после травмы голеностопа. Во время восстановления украинка снова носила ортез, как это было после снятия с турнира в Цинциннате.

Теперь Свитолина официально возвращается в Тур в статусе 25-й ракетки мира. Эллине удалось сохранить свою позицию.



Свитолина и Монфис примут участие в турнире в Новой Зеландии / Фото ASB Classic

Раньше украинка анонсировала свое возвращение на корт, но не называла конкретную дату и турнир, где начнет соревнование. Тогда Элина рассказала, что получила разрешение от врачей, чтобы приступать к работе.

Мужские соревнования турнира WTA 250 стартуют 8 января и пройдут до 13 января 2024 года. Таким образом, Элина и Гаэль смогут рассчитывать на поддержку друг друга с трибун в Новой Зеландии.