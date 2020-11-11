Ключевой игрок основы "Динамо" Виталий Миколенко уже скоро снова наденет футболку киевского клуба. Защитник вернется в общую группу, как только его тест на коронавирус покажет отрицательный результат.

Киевское "Динамо" заполнит паузу в чемпионате, вызванной матчами сборной Украины, на своей загородной базе в Конча-Заспе. Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.

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Возвращение Миколенко

После матча 9-го тура с "Шахтером", где киевляне были разгромлены "горняками" 0:3, подопечные Мирчи Луческу получили несколько дней отдыха.

Уже в четверг, 12 ноября, те игроки, кто не отправился в расположение национальной команды возобновят свои тренировки.

Перед этим каждый из игроков сдаст обязательный тест на коронавирус. Из группы динамовцев, которые ранее получили положительный тест, одним из первых в общую группу в случае отрицательного повторного теста вернется защитник Виталий Миколенко, которому врачи после необходимой паузы уже позволили серьезные физические нагрузки наравне с другими футболистами.

Из динамовцев заболел COVID-19

В последнем матче наставник киевлян не мог рассчитывать на 12-х футболистов. После встречи с "Шахтером" румынский специалист был краток, заявив, что результат чемпионата должны решать команды на поле, а не COVID-19.

В поединке с "горняками" в составе "Динамо" не смогли выйти на поле: Бущан, Бойко, Миколенко, Гармаш, Караваев, Белуце, Цитаишвили, Шапаренко, Дуелунд, Леднев, Шепелев, Супряга.

Но кроме инфицированных, у "Динамо" кадровая проблема и из-за травмированных. Восстанавливаются от травм Никита Бурда, Александр Тимчик и Владимир Костевич.