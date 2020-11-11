Ключовий гравець основи "Динамо" Віталій Миколенко вже незабаром знову вдягне футболку київського клубу. Захисник повернеться у загальну групу, як тільки його тест на коронавірус покаже негативний результат.

Київське "Динамо" заповнить паузу у чемпіонаті, яка викликана матчами збірної України, на своїй заміській базі у Конча-Заспі. Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

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Повернення Миколенка

Після матчу 9-го туру з "Шахтарем", де кияни були розгромлені "гірниками" 0:3, підопічні Мірчі Луческу отримали декілька днів відпочинку.

Вже у четвер, 12 листопада, ті гравці, які не відправились у розташування національної команди відновлять свої тренування.

Перед цим кожен з гравців здасть обов'язковий тест на коронавірус. З групи динамівців, які раніше отримали позитивний тест, одним з перших в загальну групу в разі негативного повторного тесту повернеться захисник Віталій Миколенко, якому лікарі після необхідної паузи вже дозволили отримувати серйозні фізичні навантаження нарівні з іншими футболістами.

Хто з динамівців захворів на COVID-19

В останньому матчі наставник киян не міг розраховувати на 12-х футболістів. Після зустрічі з "Шахтарем" румунський фахівець був лаконічним, заявивши, що результат чемпіонату повинні вирішувати команди на полі, а не COVID-19.

У поєдинку з "гірниками" у складі "Динамо" не змогли вийти на поле: Бущан, Бойко, Миколенко, Гармаш, Караваєв, Белуце, Цітаішвілі, Шапаренко, Дуелунд, Лєднєв, Шепєлєв, Супряга.

Та окрім інфікованих, у "Динамо" є кадрова проблема і через травмованих. Відновлюються від травм Микита Бурда, Олександр Тимчик та Володимир Костевич.