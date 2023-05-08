Время покажет: Месси не спешит принимать решение о своем будущем в ПСЖ
Источник:твиттер Гастона Эдула
Эпопея Лионеля Месси в ПСЖ продолжается. Пока все думая, останется ли аргентинец в команде на следующий сезон, сам Лео с решением не очень торопится.
СМИ активно сватают Лионеля Месси в Саудовскую Аравию, за океан в США, а больше всего в каталонскую Барселону, в структуре которой играл с 2000 года. Однако сам аргентинский нападающий до сих пор не принял окончательного решения.
Смотрите также "Месси – сын хвойды": фанаты ПСЖ устроят бунт возле клубного офиса – видео митинга
Все решится после последнего тура
35-летний футболист примет решение о своем будущем по окончании сезона-2022/2023. Ведь контракт с ПСЖ у Лео истекает как раз в конце июня 2023 года.
Напомним, что французский клуб отстранил Лео от команды на две недели из-за нарушения режима и поездки в Саудовскую Аравию вместо тренировочного процесса ПСЖ. Однако уже 8 мая парижане сообщили о возвращении Месси к тренировкам. Похоже, что руководство ПСЖ решило уменьшить отстранение Лионеля от команды с двух до одной недели. Извинения аргентинца смягчили его наказание.
Лионель пропустил последнюю игру против Труа, в котором парижане одержали выездную победу над соперником 1:3.
Отметим, что Барселона готова вернуть легенду клубу, но для этого Месси следует согласиться на резкое уменьшение зарплаты. Каталонский клуб готов платить Лео втрое меньше, чем тот получает в ПСЖ.
Месси не пойдет по стопам Криштиану Роналду, ушедшему "рубить" деньги в Аль-Наср из Саудовской Аравии. Лионель хочет продолжить свою карьеру в Европе.
Как Лионель Месси выступает в ПСЖ
- Вероятно, что сезон-2022/2023 станет последним для Месси в футболке парижан.
- В текущем сезоне Лео провел за французский гранд 37 поединков, в которых наколотил 20 голов и отдал 19 ассистов.
- В ПСЖ аргентинец играет с августа 2021 года.
- Всего в футболке ПСЖ провел уже 71 матч – 31 мяч и 34 результативных передачи.
- Месси пришел с парижанами в два трофея.
- Во Франции Месси отмечается не столько футболом, сколько негативным поведением и поступками. Футболист уже не в первый раз позволяет себе заранее уйти с тренировки из-за упражнения, которое ему не нравится.