Элина Свитолина длительное время соревновалась с травмой, которая мешала ей показывать лучшие результаты. В сентябре 2024 года теннисистка досрочно завершила сезон и вскоре ее прооперировали.

Читайте также Свитолина в центре Киева на костылях: теннисистка вернулась в Украину после операции

Когда Свитолина вернется на корт

Украинская теннисистка сообщила, что еще около двух месяцев не сможет участвовать в тренировках.

Еще месяц я должна быть в этом сапоге, то есть вообще не могу нагружать ногу. Потом еще месяц буду делать специальные упражнения и потом уже могу возвращаться на корт,

– рассказала Элина Свитолина.

Отметим, что в сезоне-2024 Свитолина приняла участие в финале соревнований WTA 250 в Окленде и четвертьфинале Уимблдона. Также теннисистка сыграла в четвертом круге Australian Open, US Open и "Ролан Гаррос". На Олимпиаде-2024 в Париже Свитолина завершила выступления в 1/8 финала.