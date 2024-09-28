30-летняя теннисистка выложила в своем инстаграме фото на костылях, где отметила, что вернулась в Украину на реабилитацию. Кроме этого, спортсменка заявила о важной проблеме создания безопасной среды в нашей стране.

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Свитолина обратила внимание на важную проблему в Украине

Элина Свитолина выложила сообщение в котором написала, что она на костылях и прибыла в Украину на реабилитацию после операции. Экс-первая ракетка Украины рассказала, что трудно передвигаться по городу на улицах и жить полноценную жизнь.

Теннисистка вспомнила, что недавно посещала военных в госпитале, которые находятся на реабилитации после тяжелых ранений и потери конечностей. Также Свитолина отметила, что многие гражданские нуждаются в специальных условиях.

Эти мысли и собственный опыт заставили меня написать о безбарьерности. Чтобы каждый владелец аптеки, магазина, ресторана, спортзала и т.д. проверил, сможет ли человек с инвалидностью воспользоваться их услугами или хотя бы зайти в помещение. Чтобы водители своими машинами не блокировали пандусы возле зданий и не парковали свои машины на местах для инвалидов,

– написала теннисистка.

Напомним, что Элина Свитолина завершила сезон досрочно из-за травмы, которая не позволяла ей выступать на лучшем уровне. Украинскую теннисистку прооперировали теперь она проходит реабилитацию.