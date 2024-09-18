30-летняя украинская теннисистка поделилась мыслями относительно своей травмы. Свитолина рассказала о деталях операции, об этом сообщает спортсменка в своем инстаграме.

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Давняя проблема Элины Свитолиной

Элина Свитолина подчеркнула, что ее обидно, но все же ее сезон 2024 года уже в прошлом. Теннисистка, рассказала что ей провели операцию на ноге, чтобы избавиться от той проблемы, которая ей мешала.

Элине Свитолиной сделали операции на правой ноге / Сообщение из инстаграма теннисистки

Украинская спортсменка поделилась тем, что это та проблема из-за которой она досрочно завершила сезон в 2023 году и мешала ей в течение этого года. Элина отметила, что для нее было трудно с этим справляться, даже уже в повседневной жизни.

Я рада возможности, чтобы сосредоточиться на своем выздоровлении и вернуться еще сильнее, чем раньше. Я полна решимости сделать все возможное, чтобы вернуться на корт и соревноваться на самом высоком уровне,

– написала Свитолина.

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Элина Свитолина поблагодарила за поддержку в это сложное время. Украинка высказалась, что любовь и позитив вбовальщиков – это все для нее. Теннисистка также с нетерпением ждет возвращения на корты в 2025 году.