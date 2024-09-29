Еліна Світоліна тривалий час змагалася з травмою, яка заважала їй показувати кращі результати. У вересні 2024 року тенісистка достроково завершила сезон і незабаром її прооперували.
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Коли Світоліна повернеться на корт
Українська тенісистка повідомила, що ще близько двох місяців не зможе брати участь в тренуваннях.
Ще місяць я маю бути в цьому чоботі, тобто взагалі не можу навантажувати ногу. Потім ще місяць буду робити спеціальні вправи і потім вже можу повертатися на корт,
– розповіла Еліна Світоліна.
Відзначимо, що у сезоні-2024 Світоліна взяла участь у фіналі змагань WTA 250 в Окленді та чвертьфіналі Вімблдону. Також тенісистка зіграла у четвертому колі Australian Open, US Open та "Ролан Гаррос". На Олімпіаді-2024 у Парижі Світоліна завершила виступи у 1/8 фіналу.