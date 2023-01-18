Скоро встреча с Левандовски: когда Цыганков может дебютировать за Жирону – календарь матчей
Бывший лидер Динамо решил попробовать свои силы в середняке Ла Лиги. В ближайших матчах его команда сыграет против местных грандов.
Виктор Цыганков наконец-то сменил команду. Вингер отказался продлевать контракт с Динамо и перешел в испанскую Жирону, пишет 24 канал.
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"Красно-белые" заплатили за 25-летнего футболиста 5 миллионов евро. Цыганков явно брался под основу команды, поэтому высока вероятность, что дебютировать за Жирону он сможет уже в ближайшем матче.
В этот мидвик проходят поединки 1/8 финала Кубка Испании, но турнир каталонцы уже покинули. Еще на первой своей стадии (1/32 финала) подопечные Мичела умудрились проиграть команде четвертого дивизиона Касереньо.
Поэтому у жирондицев остались только выступления в чемпионате страны. Там свой ближайший матч клуб Цыганкова отыгрывает в воскресенье, 22 января. Жирону на выезде ожидает непростой соперник – Вильярреал, который идет пятым.
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Но уже через тур "красно-белые" примут еще более сложного соперника. 28 января подопечные Мичела должны сыграть против действующего лидера Ла Лиги Барселоны. Этот поединок завершит первый круг чемпионата Испании.
Расписание ближайших матчей Жироны:
|ДАТА
|ВРЕМЯ (по Киеву)
|СУПЕРНИК
|ГДЕ СЫГРАЕТ
|22 января
|15:00
|Вильярреал
|выезд
|28 января
|17:15
|Барселона
|дома
|4-5 февраля
|-
|Валенсия
|дома
|11-12 февраля
|-
|Кадис
|выезд
|18-19 февраля
|-
|Альмерия
|дома
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Жирона в сезоне 2022-2023
Напомним, что после 17 туров Жирона занимает 11 место, но имеет шаткое положение из-за большой плотности в таблице. С одной стороны, от еврозоны команда отстает на шесть очков, но и в зону вылета всего пять баллов.
К слову, в новой команде Виктор будет играть под 8 номером. Раньше мы рассказывали о перспективы Цыганкова в Жироне и кто его конкуренты.