Віктор Циганков нарешті змінив команду. Вінгер відмовився продовжувати контракт із Динамо та перейшов у іспанську Жирону, пише 24 канал.

До теми Віктор Циганков попрощався з Динамо та подякував захисникам України

"Червоно-білі" заплатили за 25-річного футболіста 5 мільйонів євро. Циганков явно брався під основу команди, тому висока ймовірність, що дебютувати за Жирону він зможе вже у найближчому матчі.

У цей мідвік проходять поєдинки 1/8 фіналу Кубка Іспанії, але цей турнір каталонці вже залишили. Ще на першій своїй стадії (1/32 фіналу) підопічні Мічела примудрились програти команді четвертого дивізіону Касереньо.

Тому у жирондиців залишились лише виступи в чемпіонаті країни. Там свій найближчий матч клуб Циганкова відіграє у неділю, 22 січня. Жирону на виїзді очікує непростий суперник – Вільярреал, який наразі йде п'ятим.

Читайте також Чарівна "ліва" та шедеври у стилі Ярмоленка: усі голи Циганкова у Динамо – відео

Але вже через тур "червоно-білі" приймуть ще більш складного суперника. 28 січня підопічні Мічела мають зіграти проти чинного лідера Ла Ліги Барселони. Цей поєдинок завершить перше коло чемпіонату Іспанії.

Розклад найближчіх матчів Жирони:

ДАТА ЧАС (за Києвом) СУПЕРНИК ДЕ ЗІГРАЄ 22 січня 15:00 Вільярреал виїзд 28 січня 17:15 Барселона вдома 4-5 лютого - Валенсія вдома 11-12 лютого - Кадіс виїзд 18-19 лютого - Альмерія вдома

Цікаво знати Мудрик готовий засмутити Клоппа: коли українець може дебютувати за Челсі

Жирона у сезоні 2022-2023

Нагадаємо, що після 17-ти турів Жирона посідає 11 місце, але має хитке положення через велику щільність у таблиці. З одного боку, від єврозони команда відстає на шість очок, але і до зони вильоту всього п'ять балів.

До слова, у новій команді Віктор буде грати під 8 номером. Раніше ми розповідали про перспективи Циганкова в Жироні та хто його конкуренти.