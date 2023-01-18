Виктор Цыганков наконец-то сменил команду. Вингер отказался продлевать контракт с Динамо и перешел в испанскую Жирону, пишет 24 канал.

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"Красно-белые" заплатили за 25-летнего футболиста 5 миллионов евро. Цыганков явно брался под основу команды, поэтому высока вероятность, что дебютировать за Жирону он сможет уже в ближайшем матче.

В этот мидвик проходят поединки 1/8 финала Кубка Испании, но турнир каталонцы уже покинули. Еще на первой своей стадии (1/32 финала) подопечные Мичела умудрились проиграть команде четвертого дивизиона Касереньо.

Поэтому у жирондицев остались только выступления в чемпионате страны. Там свой ближайший матч клуб Цыганкова отыгрывает в воскресенье, 22 января. Жирону на выезде ожидает непростой соперник – Вильярреал, который идет пятым.

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Но уже через тур "красно-белые" примут еще более сложного соперника. 28 января подопечные Мичела должны сыграть против действующего лидера Ла Лиги Барселоны. Этот поединок завершит первый круг чемпионата Испании.

Расписание ближайших матчей Жироны:

ДАТА ВРЕМЯ (по Киеву) СУПЕРНИК ГДЕ СЫГРАЕТ 22 января 15:00 Вильярреал выезд 28 января 17:15 Барселона дома 4-5 февраля - Валенсия дома 11-12 февраля - Кадис выезд 18-19 февраля - Альмерия дома

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Жирона в сезоне 2022-2023

Напомним, что после 17 туров Жирона занимает 11 место, но имеет шаткое положение из-за большой плотности в таблице. С одной стороны, от еврозоны команда отстает на шесть очков, но и в зону вылета всего пять баллов.

К слову, в новой команде Виктор будет играть под 8 номером. Раньше мы рассказывали о перспективы Цыганкова в Жироне и кто его конкуренты.