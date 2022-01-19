Клубы встают в очередь за Мудриком: появился новый претендент из Франции

Появился еще один вариант для продолжения карьеры для талантливого вингера Шахтера Михаила Мудрика. Теперь футболист попал в сферу интересов французского Ланса.

Заинтересованность из Франции

21-летний левый вингер приятно поразил Европу после выступлений за Шахтер в первой части сезона. Футболист даже заслужил овации фанатов Реала в матче Лиги чемпионов.

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Все больше клубов заинтересовываются Михаилом Мудриком. Французский Ланс активно присматривается к игроку донецкого клуба. Однако пока стороны не садились за круглый стол.

Ланс выступает в Лиге 1, где занимает 7 место после 21-го тура. Клуб получил 33 очка.

Напомним, что первую часть сезона нынешняя команда Мудрика завершила лидером УПЛ, опережая ближайшего конкурента Динамо на два пункта.

Все впечатлены игрой украинца

Еще раньше во Франции восхищались игрой украинского футболиста. Его даже сравнивали с бразильским лидером ПСЖ Неймаром. После оваций от болельщиков "Королевского клуба" Мудриком заинтересовалась испанская Севилья.

Также дважды подписать Мудрика пытался английский Брентфорд. Но боссы донецкого клуба отклонили все попытки англичан.

Статистика Мудрика в сезоне

В январе 2021-го был переведен в "основу" Шахтера. В этом сезоне Мудрик стал настоящим открытием в составе "горняков".

В сезоне-2021/2022 сыграл за дончан 19 поединков во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 9 ассистов.