Возвращение в Днепр или новый вызов
32-летний левый вингер окончательно утратил доверие тренерского штаба Шахтера. Главный наставник "горняков" Роберто Де Дзерби не включил футболиста в список игроков, отправившихся на тренировочные сборы в Турцию.
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Все потому, что Евгений Коноплянка ищет себе новую команду. Контракт полузащитника с дончанами рассчитан до конца июня 2022 года. Потому футболист официально может рассматривать предложения других клубов.
Еще ранее сообщалось, что футболист может вернуться в Днепр. Коноплянка якобы согласится на снижение зарплаты, так как Днепр-1 не сможет потянуть зарплату игрока в 2,5 миллиона евро в год, которую он получал в команде из Донецка.
Карьера Коноплянки в Шахтере
- Евгений Коноплянка выступает за "горняков" с сентября 2019 года, перейдя из немецкого Шальке.
- В сезоне-2021/2022 выходил на футбольное поле всего дважды. Эти два матча сыграл в квалификации Лиги чемпионов, в которых не отличился результативными действиями. В общей сложности провел на поле всего 47 минут.