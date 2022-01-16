Возвращение в Днепр или новый вызов

32-летний левый вингер окончательно утратил доверие тренерского штаба Шахтера. Главный наставник "горняков" Роберто Де Дзерби не включил футболиста в список игроков, отправившихся на тренировочные сборы в Турцию.

Достойно внимания Андрей Шевченко может возглавить сборную Польши, – СМИ

Все потому, что Евгений Коноплянка ищет себе новую команду. Контракт полузащитника с дончанами рассчитан до конца июня 2022 года. Потому футболист официально может рассматривать предложения других клубов.

Еще ранее сообщалось, что футболист может вернуться в Днепр. Коноплянка якобы согласится на снижение зарплаты, так как Днепр-1 не сможет потянуть зарплату игрока в 2,5 миллиона евро в год, которую он получал в команде из Донецка.

Карьера Коноплянки в Шахтере