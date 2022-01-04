Брентфорд в этом сезоне вышел в АПЛ. И пока неплохо выступает, занимая 12 место в турнирной таблице.

Однако главный тренер команды хочет усилить ее. И на зимние трансферы он имеет 40 миллионов фунтов стерлингов (почти 48 миллионов евро). И едва ли не наибольший интерес в Брентфорде проявляют к украинцу Михаилу Мудрику. В нем видят игрока топ уровня в будущем.

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Первый раз команда сделала предложение в размере 12 миллионов евро. Но Шахтер отклонил его. Второе предложение в 15 миллионов евро тоже было отклонено. Но в клубе не оставляют попыток прийти к согласию по этому трансферу.

Сам Мудрик подтвердил, что им интересовался Брентфорд. И заявил, что в прошлом сезоне не раздумывал бы над таким переходом и попросил бы клуб его отпустить. Но в этом сезоне ему удалось пробиться в основной состав Шахтера, и даже забить два гола и шесть раз отдать результативные передачи в УПЛ.

Кроме того, он семь раз выходил на поле в матчах Лиги чемпионов (лишь однажды в стартовом составе). И именно после его удара Агилар неудачно срезал мяч в собственные ворота – тогда Шахтер сыграл вничью на выезде против Монако в плей-офф квалификации и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.