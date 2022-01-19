Зацікавленість із Франції

21-річний лівий вінгер приємно вразив Європу після виступів за Шахтар у першій частині сезону. Футболіст навіть заслужив овації фанатів Реала у матчі Ліги чемпіонів.

До речі Шахтар попрощається з Коноплянкою

Все більше клубів зацікавлюються Михайлом Мудриком. Французький Ланс активно придивляється гравця донецького клубу. Однак поки що сторони не сідали за круглий стіл.

Ланс виступає у Лізі 1, де посідає 7 місце після 21-го туру. Клуб здобув 33 очки.

Нагадаємо, що першу частину сезону нинішня команда Мудрика завершила лідером УПЛ, випереджаючи найближчого конкурента Динамо на два пункти.

Усі вражені грою українця

Ще раніше у Франції захоплювались грою українського футболіста. Його навіть порівнювали з бразильським лідером ПСЖ Неймаром. Після овацій від уболівальників "Королівського клубу" Мудриком зацікавилась іспанська Севілья.

Також двічі підписати Мудрика намагався англійський Брентфорд. Але боси донецького клубу відхилили усі спроби англійців.

Важливо! У Мудрика є чинна угода з Шахтарем, яка розрахована до кінця червня 2025-го року. За даними Transfermarkt, вартість футболіста оцінена у 4 мільйони, але "гірники" захочуть виручити за талановитого вінгера значно більше.

Статистика Мудрика у сезоні