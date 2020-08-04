Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) позволил женщине участвовать в матчах мужских команд.

19-летняя Эллен Фоккема станет первой девушкой, на которой протестируют нововведение. Она будет играть за местный "Фоарут" на уровне девятого дивизиона. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Нидерландов.

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Женский футбол в Нидерландах

В настоящее время в Нидерландах разрешены смешанные команды до 19 лет. После 19 лет девушки не могут играть с ребятами в категории А, что заставляет их выступать либо в чисто женских коллективах, или в смешанной категории В. Если эксперимент пройдет удачно, KNVB может убрать это ограничение.

В Футбольном союзе Нидерландов считают, что возможные изменения в правилах помогут девушкам из небольших поселений, где не хватает женщин для организации полноценных команд, реализовать себя в спорте.

"Замечательно, что я могу продолжать выступать за "Фоарут". Я играла с этими ребятами с пяти лет, и было бы обидно не присоединится к ним в следующем сезоне. Понятия не имею, как это сработает, но я очень рада, что участвую в эксперименте", – сказала Эллен.