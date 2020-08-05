УЄФА оновила правила проведення матчів єврокубків. Все через коронавірус. Тепер команди можуть отримати технічні поразки.

Зміни до регламенту змагань, опубліковані УЄФА, стосуються поки матчів кваліфікації Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Вони створені з врахуванням епідеміологічної ситуації в Європі, а також правилами поїздок між країнами.

Оце так: У Нідерландах 19-річній дівчині дозволили виступати за чоловічий футбольний клуб

Які нововведення запровадили в УЄФА

УЄФА має базовий список обмежень на кожну країну Європи. Однак за два дні до жеребкування будь-якого етапу ліги чемпіонів чи Ліги Європи клуби повинні подати повний список обмежень, які запроваджені місцевою владою у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції.



Якщо клуби цього не зроблять і виявиться, що в країні введено нові обмеження, про які в УЄФА не знали, то команда отримує дискваліфікацію на свій домашній матч та технічну поразку 0:3.

Якщо провести матч в країні немає змоги через запровадження обмежень місцевою владою, то клуб-господар повинен самостійно запропонувати та організувати матч на нейтральному полі. Якщо цього не буде зроблено, то команда отримає технічну поразку 0:3.

Якщо надані клубом дані про обмеження місцевої влади неточні або недостатні, щоб переносити гру на нейтральне поле, рішення про місце проведення матчу приймає УЄФА. Якщо одна з команд відмовиться від матчу через це, вона отримає технічну поразку 0:3.

Якщо в клубі виявили спалах коронавірусу, матч відбудеться за умови, що в команді назбирається 13 гравців (серед них один воротар), а місцева влада дала дозвіл на проведення матчу. Матч можуть перенести на одну з вільних дат УЄФА для кожного з етапів змагань. Якщо такої можливості немає, клуб отримує технічну поразку 0:3.

На які дати УЄФА може перенести матчі

Усі матчі кваліфікації Ліги чемпіонів та Ліги Європи, за винятком раунду плей-офф, відбуватимуться з одного матчу. Господаря матчу визначатимуть жеребкуванням. Відтак перенести матчі через форс-мажорні обставини УЄФА може на такі дати:

Ліга чемпіонів

Попередній раунд: 14 серпня

Перший кваліфікаційний раунд: 21 серпня

Другий кваліфікаційний раунд 11 вересня

Третій кваліфікаційний раунд: 18 вересня

Раунд плей-офф: перші матчі – 25 вересня, матчі-відповіді – 1 жовтня

Ліга Європи

Попередній раунд: 22 серпня

Перший кваліфікаційний раунд: 12 вересня

Другий кваліфікаційний раунд 19 вересня

Третій кваліфікаційний раунд: 26 вересня

Раунд плей-офф: 2 жовтня

Нагадаємо, груповий етап Ліги чемпіонів запланований на 20 жовтня. Ліга Європи стартує матчами 22 жовтня.