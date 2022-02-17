Истцами выступили три основателя Украинской хоккейной лиги – хоккейные клубы Белый Барс, Динамо и Донбасс. Они требовали признать незаконным вхождение Федерации хоккея Украины в состав учредителей УХЛ.

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17 февраля 2022 года Хозяйственный суд Киева отменил регистрационные действия и изменение размера уставного капитала ООО "УХЛ", став на сторону истца. Об этом сообщили в Хоккейной суперлиге.

Как на это решение отреагировали в Федерации хоккея

В Федерации хоккея Украины выразили свое недовольство таким решением. Там заявили, что на заседание в суд не смог прибыть адвокат, но суд решили не переносить.

"Мы не видим в этом проблемы. Федерация хоккея Украины и Украинская хоккейная лига подадут апелляцию на решение суда первой инстанции и докажут законность своих действий", – заявил генеральный менеджер Украинской хоккейной лиги Дмитрий Христич.

Раскол в хоккее из-за конфликта

Конфликт в украинском хоккее, который привел к расколу, произошел во время выборов президента Федерации хоккея в конце 2020 года. Тогда на выборах победил Георгий Зубко. В то же время представители Украинской хоккейной лиги жаловались, что они не могли подать своего кандидата. Впоследствии конфликт удалось приглушить.

Летом 2021 года Федерация хоккея решила войти в состав учредителей УХЛ. Тогда им удалось получить 50% уставного капитала.

Впоследствии ФХУ решила сменить генерального менеджера УХЛ Евгения Колычева, назначив вместо него Дмитрия Христича. Некоторые клубы были не согласны с таким решением, демонстративно покинув заседание.

А после этого хоккейный клуб Донбасс отозвал из сборной Украины своих игроков. Единственный хоккеист, который отказался это делать – Виталий Лялька. Клуб сразу расторг с ним соглашение.

Федерация хоккея решила дисквалифицировать этих игроков. Однако они продолжали выступать в УХЛ. Поэтому Федерация дисквалифицировала и клубы.

После этого шесть клубов создали новый чемпионат, который назвали Украинская хоккейная суперлига. Федерация хоккея решила дисквалифицировать игроков, выступавших в этом турнире.