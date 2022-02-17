Позивачами виступили три засновники Української хокейної ліги – хокейні клуби Білий Барс, Динамо та Донбас. Вони вимагали визнати незаконним входження Федерації хокею України до складу засновників УХЛ.

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17 лютого 2022 року Господарський суд Києва скасував реєстраційні дії та зміну розміру статутного капіталу ТОВ "УХЛ", ставши на сторону позивача. Про це повідомили в Хокейній суперлізі.

Як на це рішення відреагували в Федерації хокею

У Федерації хокею України висловили своє невдоволення таким рішення. Там заявили, що на засідання до суду не зміг прибути адвокат, але суд вирішили не переносити.

"Ми не вбачаємо в цьому проблеми. Федерація хокею України та Українська хокейна ліга подадуть апеляцію на рішення суду першої інстанції та доведуть законність своїх дій", – заявив генеральний менеджер Української хокейної ліги Дмитро Христич.

Розкол в хокеї через конфлікт

Конфлікт в українському хокеї, який призвів до розколу, стався під час виборів президента Федерації хокею наприкінці 2020 року. Тоді на виборах переміг Георгій Зубко. Натомість представники Української хокейної ліги скаржилися, що вони не могли подати свого кандидата. Згодом конфлікт вдалося приглушити.

Влітку 2021 року Федерація хокею вирішила увійти до складу засновників УХЛ. Тоді їм вдалося отримати 50% статутного капіталу.

Згодом ФХУ вирішила змінити генерального менеджера УХЛ Євгенія Количева, призначивши замість нього Дмитра Христича. Деякі клуби були не згідні з таким рішенням, демонстративно покинувши засідання.

А після цього хокейний клуб Донбас відкликав зі збірної України своїх гравців. Єдиний хокеїст, який відмовився це робити – Віталій Лялька. Клуб одразу розірвав з ним угоду.

Федерація хокею вирішила дискваліфікувати цих гравців. Однак вони продовжували виступати в УХЛ. Тож Федерація дискваліфікувала і клуби.

Після цього шість клубів створили новий чемпіонат, який назвали Українська хокейна суперліга. Федерація хокею вирішила дискваліфікувати гравців, які виступали в цьому турнірі.