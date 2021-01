Певец Джерри Марсден – лидер группы Gerry and the Pacemakers, умер в возрасте 78 лет. Именно его версия песни You'll Never Walk Alone стала неофициальным гимном футбольного клуба Ливерпуль.

Издание BBC сообщило, что певец умер от серьезной инфекции крови, которая поразила его сердце. Марсден попал в больницу 26 декабря, но врачам не удалось ему помочь. "Голос Джерри сопровождал наши важные вечера. Его гимн собрал футболистов, сотрудников и фанатов со всего мира, чтобы создать что-то действительно особенное. Слова Джерри будут жить с нами вечно. Ты никогда не будешь один", – говорится в официальном аккаунте Ливерпуля в твиттере. Клип песни You'll Never Walk Alone Что известно про Джерри Марсдена Группа Gerry and the Pacemakers достигла вершины успеха в эпоху биг-бит или мерсибит (жанр рок-музыки, который зародился в Великобритании в начале 1960-х). В 1963 году коллектив Марсдена стал первым, чьи три композиции возглавили музыкальные чарты. В 1964 году группа выпустила еще один свой хит Ferry Cross The Mersey. Его написал сам Марсден как дань своему городу Ливерпуль.