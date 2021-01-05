Керівництво Англійської прем'єр-ліги вирішило не зупиняти чемпіонат попри значне зростання кількості інфікованих в клубах. При цьому у Великобританії інші змагання скасовують.

Лише за один тиждень, з 28 грудня 2020 року до 3 січня 2021 року, в АПЛ було виявлено 40 позитивних випадків коронавірусу серед гравців та персоналу клубів. За цей час було зроблено 2295 тестів, йдеться в повідомленні на офіційному сайті АПЛ.

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Це рекордний показник в АПЛ в цьому сезоні. До цього максимум було 18 випадків зараження за тиждень

В АПЛ через спалах коронавірусу довелося перенести декілька матчів:

Астон Вілла – Ньюкасл

Евертон – Манчестер Сіті

Тоттенхем – Фулхем

Бернлі – Фулхем

Перший з цих матчів був запланований ще на початку грудня, інші три – вже наприкінці 2020 року та в перші дні 2021 року.

На фоні всього цього чимало клубів розпочали внутрішні розслідування щодо поведінки своїх футболістів, які не дотримувалися карантинних обмежень, організовуючи або відвідуючи різдвяні та новорічні вечірки.

Попри це, в АПЛ вирішили не зупиняти чемпіонат. Як і решту футбольних змагань. Серед них і матчі півфіналу Кубка футбольної ліги, де в першому матчі 5 січня зіграють Тоттенхем та Брентфорд, а 6 січня у другому півфіналі зійдуться Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті.

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При цьому боксерські бої в Англії вирішили скасувати до лютого 2021 року. Зробили це на фоні значного поширення коронавірусу та виявлення нового штаму інфекції в країні. Перенести довелося і два чемпіонські бої, які були заплановані.