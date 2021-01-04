Увеличение количества инфицированных коронавирусом и распространение нового штамма COVID-19 в Великобритании привело к тому, что в этой стране запретили проведение боксерских поединков.

Решение о переносе и отмене всех боксерских поединков в январе 2021 года приняла Британская комиссия по вопросам бокса (BBBoC).

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Именно увеличение количества новых случаев заражения и новый штамм коронавируса, который начал распространяться из Великобритании, и привели к такому решению. Ведь это увеличило и работу для медицинских работников.

Следовательно, как минимум до конца января 2021 года боксерских поединков в Великобритании точно не будет. Решение о боях в феврале будет принимать впоследствии медицинская комиссия.

Таким образом придется перенести на другую дату по меньшей мере два чемпионских боя. 22 января Карим Герфи должен был драться против Ди МакГрегора за титул чемпионат European Boxing Union в легком весе. Этот бой должен был состояться еще 11 ноября 2020 года, но его перенесли из-за коронавируса у МакГрегора.

На 30 января был запланирован бой Давида Аванесяна против Джоша Келли в полусреднем весе. Его тоже перенесли. При этом первый раз эти боксеры за титул European Boxing Union должны были провести бой еще в декабре 2018 года.