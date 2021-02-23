Криштиану Роналду в свои 36 лет продолжает удивлять своей физической формой. Именно она позволила ему сыграть более 1000 матчей в XXI веке.

Международная федерация футбольной статистики и истории подсчитала, что Роналду сыграл больше всего матчей из всех в XXI веке. У португальского нападающего их собралось аж 1047. И он стал единственным игроком в истории, который преодолел отметку в тысячу матчей в XXI веке.

Примечательно Роналду вместе с девушкой Джорджиной оплатили операцию 7-летнего тяжелобольного мальчика

Ближайшим к нему является вратарь Икер Касильяс. Но он уже завершил карьеру. В XXI веке на счету голкипера 974 матча. Правда Касильяс сыграл еще 74 матча в XX веке, поэтому в целом у него 1048 игр, больше, чем у Роналду.

Вратарь Рожерио Сени в XXI веке сыграл 904 матчей. Но еще 310 матчей – в XX веке. Всего за карьеру у него 1 214 матчей.

На третьем месте – защитник Дани Алвеш. Он сыграл 969 матчей.

Топ-8 игроков по количеству матчей в XXI веке