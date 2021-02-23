Криштиану Роналду – единственный футболист, сыгравший более 1000 матчей в XXI веке
Криштиану Роналду в свои 36 лет продолжает удивлять своей физической формой. Именно она позволила ему сыграть более 1000 матчей в XXI веке.
Источник:IFFHS
Международная федерация футбольной статистики и истории подсчитала, что Роналду сыграл больше всего матчей из всех в XXI веке. У португальского нападающего их собралось аж 1047. И он стал единственным игроком в истории, который преодолел отметку в тысячу матчей в XXI веке.
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Ближайшим к нему является вратарь Икер Касильяс. Но он уже завершил карьеру. В XXI веке на счету голкипера 974 матча. Правда Касильяс сыграл еще 74 матча в XX веке, поэтому в целом у него 1048 игр, больше, чем у Роналду.
На третьем месте – защитник Дани Алвеш. Он сыграл 969 матчей.
Топ-8 игроков по количеству матчей в XXI веке
- Криштиану Роналду – 1047
- Икер Касильяс – 974
- Дани Алвеш – 969
- Хави – 937
- Ясухито Эндо – 909
- Златан Ибрагимович – 907
- Рожерио Сени – 904
- Лионель Месси – 902
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