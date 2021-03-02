Співвласник Інтер Маямі Девід Бекхем, який колись також виступав за Реал, як і Кріштіану, хоче підсилити свій клуб португальцем. Оце так Кріштіану Роналду – єдиний футболіст, який зіграв понад 1000 матчів у XXI столітті Трансферна ціль Команда MLS вже працює над запрошенням досвідченого нападника. Зараз Роналду виступає за Ювентус, але його контракт з італійцями розрахований до кінця червня 2022 року. Тому американський клуб намагатиметься підписати футболіста збірної Португалії відразу після завершення угоди з нинішньою командою. У Інтері Маямі також сподіваються, що Роналду буде мати теж бажання перебратись у заокеанський чемпіонат. Найбільше над цим трансфером працюватиме сам легендарний Бекхем. Раніше англієць заявляв, що мріє об'єднати в одній команді португальця та Ліонеля Мессі. У цьому сезоні Роналду провів у складі туринців 29 матчів, у яких наколотив 26 голів та віддав 3 асисти. Інтер Маямі виступає у Major League Soccer з 2018 року. Про заснування нової команди MLS у Лос-Анджелесі було оголошено в жовтні 2014 року. Інтер проявляв інтерес до ще одного нападника Луїса Суареса. У заокеанський чемпіонат могли переїхати захисники Реала – Марсело та Рамос. Клуб Бекхема був готовий задовольнити бажання футболістів.